EK-dorp verrijst straks op Polenplein CDR

16 januari 2020

Het Polenplein wordt deze zomer opnieuw de uitvalsbasis voor de voetballiefhebbers. In 2018 sloegen de lokale horeca en de stad de handen ineen om er een WK-dorp op te bouwen dat tijdens de matchen van de Rode Duivels telkens vol stroomde met supporters. Dit jaar vindt het EK plaats van 12 juni tot 12 juli. De matchen worden gespeeld in twaalf landen verspreid over Europa, maar het Roeselaarse EK-dorp wordt opnieuw opgezet op het Polenplein.