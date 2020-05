Einde wegenwerken E403 in Rumbeke in zicht, verkeer richting Brugge al over nieuw wegdek LSI

19 mei 2020

17u27

Bron: LSI 0 Roeselare Na negen maanden komt het einde van de onderhoudswerken aan de drie bruggen van de E403 tussen Rumbeke (Roeselare) en Izegem in zicht. Verkeer dat richting Brugge rijdt, moet de oversteek naar het andere rijvak al niet meer maken en kan op het nieuwe wegdek blijven rijden.

De werken in de richting van Brugge startten op 19 augustus 2019. Het verkeer moest in beide richtingen over twee versmalde rijstroken en er gold een snelheidsbeperking van 70 km/u. De aanvankelijke planning voorzag het einde van de werken eind 2019 maar door problemen met de voegen van de bruggen schoof de timing op naar eind maart. De coronacrisis zorgde voor een tweede verlenging van die termijn. Sinds maandag kan het verkeer richting Brugge al over het nieuwe wegdek rijden en moet de oversteek naar het andere rijvak niet meer gemaakt worden. In de richting van Kortrijk moet er wel nog altijd over twee versmalde rijstroken gereden worden. De tijdelijke betonnen boordstenen die dienden als middenberm moeten eerst nog verwijderd worden, de belijning moet nog aangepast worden en een deel van de vangrails moet nog teruggeplaatst worden. Een kwestie van dagen dus vooraleer de hinder tussen Izegem en Rumbeke achter de rug zal zijn.