Einddatum werken E403 opnieuw opgeschoven

11 mei 2020

6

De einddatum van de werken aan de drie bruggen van de E403 tussen Rumbeke en Izegem in de richting van Brugge wordt opnieuw opgeschoven. Aanvankelijk moesten de werken eind 2019 al afgerond zijn, maar bij het uitbreken van de voegen van de bruggen werd vastgesteld dat de waterdichte rok, die moet voorkomen dat er water in het beton sijpelt, in slechte staat was en ook moest vernieuwd worden. Hierdoor werd de einddatum van de werken opgeschoven naar eind maart. Door de coronacrisis kwam hier eerder al een maand bovenop maar door de noodsituatie omwille van het coronavirus kan er momenteel nog steeds niet voor de volle 100% worden doorgewerkt. Hierdoor wordt de einddatum door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorlopig opgeschoven naar 20 mei 2020.