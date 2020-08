Eigenaar en huurder gewond na val van stelling bij dakrenovatiewerken in Roeselare LSI

17 augustus 2020

19u33

Bron: LSI 0 Roeselare Langs de Notelaarstraat in Roeselare zijn een 60-jarige man uit Hooglede en een 56-jarige man uit Roeselare gewond geraakt. Ze kwamen beiden ten val toen de stelling voor de woning waar ze dakrenovatiewerken uitvoerden om een nog onduidelijke reden omviel en op straat terecht kwam.

Huiseigenaar Eddy D. uit Hooglede en huurder Kurt S. startten maandagochtend met het wegnemen van dakpannen op hun woning. Dat deden ze nadat de aannemer de stelling van zo’n 2 tot 3 meter hoog had opgesteld. “Plots hoorde ik een luide knal”, getuigt een buurtbewoner. “Ik dacht dat het dakpannen waren die in de container vielen. Maar ik ging toch eens kijken omdat ik toch in de garage was. Ik zag dat de stelling was omgevallen. Vooral Kurt lag kermend van de pijn op de straat. Ik aarzelde geen ogenblik en belde de hulpdiensten.”

Twee ambulances en een MUG-team snelden ter plaatse. Na de eerste zorgen werden beide mannen naar het ziekenhuis overgebracht. Wellicht liepen ze enkele gebroken ribben en een letsel aan de longen op. Hoe het mogelijk is dat de stelling zomaar omviel, zal wellicht verder onderzocht worden.