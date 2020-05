Eerste Strava-editie van Roeselare Loopt groot succes CDR

20 mei 2020

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke organisaties, daarom werkte Sport #VANRSL digitale edities van de gekende stratenlopen van Roeselare Loopt uit. Die blijken een schot in de roos. Dwars over de Mandel op 8 mei was traditiegetrouw de eerste stratenloop van het jaar. Door de coronacrisis werd het dit jaar echter een virtuele editie via de sportapp Strava waar 250 sportievelingen aan deelnamen. Sinds de lancering van dit virtueel alternatief steeg het ledenaantal van de loopcommunity ‘Strava Runners 8800’ bovendien met meer dan 300. Er staan momenteel net geen 1.600 leden op de teller. Het Roeselaarse initiatief krijgt ook opvolging want het concept werd intussen al opgepikt door sportmagazines en veelvuldig gekopieerd door andere steden en gemeenten.

Donderdag, op Hemelvaartsdag, kan je op dezelfde manier deelnemen aan de Krottegemse Corrida. Op de geplande wedstrijddag loop je de korte (vijf kilometer) of lange (10 kilometer) afstand in jouw buurt. Plaats nadien jouw activiteit openbaar op het digitaal loopplatform ‘Strava Runners 8800’. Meer via www.roeselareloopt.be.