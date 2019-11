Eerste stap gezet van woonproject Heron: “In september 2021 moeten de eerste bewoners in hun appartement kunnen” Charlotte Degezelle

21 november 2019

19u35 22 Roeselare Met een eerste schep van de kraan heeft burgemeester Kris Declercq (CD&V) de eerste stap van het woonproject Heron gezet. De komende jaren verrijzen op de hoek van de Rijksweg en de Hoogleedsesteenweg vier paviljoenen met 48 appartementen rond de vijver op de site.

De voormalige site van architectenbureau B2Ai, in 1979 opgericht door wijlen Hendrik Vermoortel als Buro II, mag gerust modern erfgoed genoemd worden. In de jaren ’80 kocht Hendrik Vermoortel de oude hoeve op de hoek van de Rijksweg en de Hoogleedsesteenweg. Door een nieuwe constructie boven de oude schuur te bouwen, realiseerde hij niet alleen een uniek hoofdkantoor, maar leverde hij ook een straf visitekaartje af voor zijn architectenbureau. In 2017 verhuisde B2Ai naar het Accent Business Park en sindsdien staat hun vroegere thuishaven leeg. “Mijn vader was al sinds 2003 bezig met de toekomst van deze site”, vertelt Pieterjan Vermoortel, zaakvoerder van B2Ai en architect en bouwheer van het nieuwe woonproject. “Wij hebben hier met ons gezin jaren gewoond, maar iedereen is ondertussen verhuisd en deze plek mag gewoon niet leeg staan. Mijn vader dacht indertijd aanvankelijk eerst aan een herinvulling van de locatie met kantoren, maar de tuin en vijver maken van de site eigenlijk een echte woonplek. Daarnaast was hij er ook van overtuigd dat het vroegere architectenbureau, een mijlpaal in onze geschiedenis, bewaard moest worden als centrale plek, als polyvalente ruimte voor de omgeving.”

Modern erfgoed

Het uiteindelijke resultaat is Heron, een woonproject bestaande uit vier paviljoenen, samen goed voor 48 appartementen die in de groene omgeving worden ingebed. De appartementen zijn aangesloten op het warmtenet en hebben een ondergrondse garage die uitkomt in Ter Reigerie. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) kreeg donderdagavond de eer om de eerste schep met de kraan te doen van het nieuwe project. Hij is bijzonder positief over het project. “Heron wordt opgetrokken op de juiste plek, een kruispunt van verschillende invalswegen, te midden het groen en met behoud van een stuk modern erfgoed. Er is veel aandacht besteed aan de esthetiek, de architectuur en het is een duurzaam project met alle moderne comfort”, vindt hij.

Natuur is koning

Heron bestaat uit een mix van een-, twee- en drieslaapkamerappartementen met grote terrassen en weerspiegelende façades, zodat de natuur koning is op de site. De tuin van 2,5 hectare is gemeenschappelijk. In een eerste fase worden twee paviljoenen gebouwd. “Van het eerste is al veertig procent verkocht”, weet Pieterjan. “Momenteel zijn de grondwerken bezig. De volgende fase is de kelder. Die moet tegen het voorjaar klaar zijn. In april moet het eerste paviljoen verrijzen en in september 2021 moeten de eerste bewoners in hun woningen kunnen. De bouw van het tweede blok start in januari 2021 en moet in juni 2022 afgewerkt zijn.”

Meer info op heron-rsl.be.