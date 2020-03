Eerste Roeselaarse editie van Lions BAD Festival schuift door corona op naar 2021 Charlotte Degezelle

31 maart 2020

10u24 0 Roeselare Het Lions BAD Festival, het belevingsfestival gericht op mensen met een beperking en hun begeleiders, zal dan toch niet dit jaar voor het eerst neerstrijken in Expo Roeselare. Door de coronamaatregelen ziet de organiserende vzw Dranoeter zich genoodzaakt om het festival, dat tot en met vorig jaar op het strand van De Panne plaatsvond, te verplaatsen naar 2021.

Er is zelfs al een nieuwe datum. De eerste Roeselaarse editie van het Lions BAD Festival zal niet plaatsvinden op donderdag 28 mei 2020, maar op donderdag 29 april 2021 in Expo Roeselare. “Er niets belangrijkers dan de gezondheid van onze festivalgangers, de vele vrijwilligers, de artiesten, de scholen en organisaties die meehelpen aan de workshopboulevard, de uitbaters van de lekkere foodstanden, de medewerkers van hoofdpartner Lions International...”, vertelt de organisatie. “Momenteel is het onmogelijk om in te schatten of de situatie tegen 28 mei stabiel zou zijn. Zelfs mochten alle maatregelen wegvallen, dan zouden de voorbereidingen van Lions BAD Festival in de problemen komen. Denk maar aan de vele vergaderingen met vrijwilligers, partners, sponsors, scholen en organisaties die samen zorgen voor een onvergetelijke festivaldag. Om de artiesten en hun muzikanten niet te vergeten: zij moeten samen kunnen repeteren. En natuurlijk is er de opbouw van het festival.”

Lions BAD Festival verplaatsen naar het najaar bleek geen optie te zijn. “Deze verplaatsing zou een overlap creëren met de voorbereidingen van Lions BAD Festival 2021. Vandaar de beslissing om Lions BAD Festival niet te organiseren in 2020, maar wel in 2021 en dit op donderdag 29 april 2021 in Expo Roeselare. Zorg ondertussen goed voor elkaar en hou het veilig. Samen slaan we er ons doorheen en dan zien we elkaar volgend jaar voor een fantastische editie van dit zalige evenement.”

