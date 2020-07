Eerste roeibootjes varen uit op Grote Bassin CDR

15 juli 2020

Sinds woensdagmiddag, en nog tot en met 31 augustus, kan je samen met je geliefden in een roeibootje op de Grote Bassin in het Geitepark varen. Om deze unieke activiteit aan te bieden werd door de stad een tijdelijk ponton aangelegd. Een roeibootje huren kost acht euro per uur en varen kan enkel in de Grote Bassin tussen de Weststraat en de Diksmuidsesteenweg. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten verplicht begeleid worden door een volwassene. Reserveren hoeft niet en varen kan dagelijks tussen 13.30 en 18 uur, op vrijdag en zaterdag zelfs tot 20 uur. Zodra de eerste bootjes in het water gingen was er woensdagmiddag opvallend veel beweging in het park. Verschillende gezinnen waagden zich aan een boottochtje, maar ook heel wat mensen kwamen een kijkje nemen aan de rand van de Grote Bassin. Meer op www.oltegoarevanrsl.be.