Eerste patiënten overgebracht naar nieuwbouwcampus AZ Delta Charlotte Degezelle

09 juni 2020

12u46 0 Roeselare Precies 20 jaar na de eerste aanzet voor een nieuw Roeselaars ziekenhuis, namen dinsdag de eerste patiënten hun intrek in de nieuwe hoofdcampus van AZ Delta in Rumbeke. In een periode van vier dagen worden in totaal 400 patiënten van de campussen Wilgenstraat en Westlaan naar de nieuwbouw, met een kostenplaatje van 426 miljoen euro, verhuisd.

“Halfweg maart waren we helemaal klaar voor de ingebruikname van onze nieuwe hoofdcampus”, opent Johan Hellings, algemeen directeur van AZ Delta. “Maar plots veranderde de wereld door corona. De impact was groot, net zoals onze veerkracht. We zijn dan ook 100% klaar voor de opening.” Dinsdagochtend openden om 6 uur de spoedafdeling en de dienst intensieve zorgen in Rumbeke. Een halfuurtje eerder startte ook de verhuis van de patiënten. Dit met 12 ziekenwagens en vier mobiele patiëntenkamers, zijnde vrachtwagens die ingericht zijn als een ziekenhuiskamer. Op vier verhuisdagen worden telkens 100 patiënten, steeds onder medische begeleiding, overgebracht. “De verhuis loopt voorspoedig”, weet Hellings. “In de eerste uren slaagden we er in om al quasi de helft van de patiënten op intensieve zorgen te verhuizen.” De komende dagen verhuizen onder meer ook nog de diensten gynaecologie, kinderziekten, geriatrie, psychiatrie en palliatieve zorg. Campus Wilgenstraat sluit woensdagavond, campus Westlaan een week later, op 17 juni.

Het verhaal van de nieuwbouwcampus startte in januari 2000. “In een advies van de commissie zorgstrategie stond dat het H. Hartziekenhuis gedoemd was om weg te kwijnen, maar dat dit niet aanvaardbaar was gezien de hoge kwaliteit van de zorg”, herinnert Herman Vanlerberghe, voorzitter van de raad van bestuur zich. “Dit was de aanzet om na te denken over de toekomst en leide tot het historisch fusieakkoord dat in de zomer van 2012 ondertekend werd door het H. Hartziekenhuis en het Stedelijk Ziekenhuis. Een jaar later startten we de bouw van de nieuwbouwcampus op een schitterende locatie en met de perfecte ontsluiting. We gaan hier voluit voor hoogkwalitatieve zorg voor de brede regio.” “Maar met de ingebruikname van de nieuwbouwcampus is het verhaal niet af. “We willen blijven innoveren”, pikt ondervoorzitter Bart Wenes in. “Eerste nieuwe realisatie wordt straks een unieke palliatieve zorgsetting die we zullen opstarten in het voormalig Moederhuis aan de Ronde Kom.”

In het nieuwe ziekenhuis wordt gewerkt met een volledig nieuw concept. “Er is niet langer een apart beddengedeelte, een gedeelte raadplegingen en een medisch-technisch gedeelte. Daarentegen worden pathologieën geclusterd”, zegt architect Steven Wallays van VK Studio. “Dit betekent dat de raadplegingen van een specifieke medische discipline vlakbij de verblijfsafdelingen liggen en dat verschillende zorgstadia van de patiënt op eenzelfde plek gebeuren. Dit kon enkel door het ziekenhuis echt rond de patiënt te bouwen.”

De nieuwe campus bestaat uit drie gebouwen: het ziekenhuis zelf met 700 bedden, 17 operatiezalen en een hoofd- spoed- en zijingang, een logistiek gebouw met onder meer de apotheek en de centrale keuken, en het energiebouw dat instaat voor alle nutsvoorzieningen. Hier wordt de meer complexe zorg geconcentreerd en daarvoor is de campus uitgerust met hoogtechnologische apparatuur.