Eerste Oranje Duim van Jong CD&V Roeselare voor Younited Roeselare CDR

21 november 2019

19u16 3 Roeselare Jong CD&V Roeselare reikte voor het eerst een Oranje Duim uit. Hiermee wil Jong CD&V Roeselare verenigingen, personen of initiatieven die een warm hart hebben voor onze stad extra in de kijker zetten en een duwtje in de rug geven. De allereerste Oranje Duim is weggelegd voor ‘Younited Roeselare’.

Younited Roeselare is een samenwerkingsverband tussen stad & Welzijnshuis Roeselare, CAW Centraal West Vlaanderen, vzw Onze Kinderen, vzw ’t Hope, Buurtsport Roeselare en KSV Roeselare en geeft mensen met een kwetsbaarheid op verschillende levensdomeinen de kans om deel te nemen aan een sportieve voetbalcompetitie. Het initiatief was tot voor kort gekend als de Belgian Homeless Cup. “Onze spelers en supporters zijn experts in het dagelijks overleven”, zegt coördinator Natalie Maertens. “Vanuit Younited Belgium werd door deze naamsverandering gekozen om te vertrekken vanuit de kracht die mensen in zich hebben in plaats van hen te benoemen met de problematiek waarmee ze worden geïdentificeerd. Onze deelnemers strijden tegen de kwetsbaarheid waarmee zij geconfronteerd worden en dit op vlak van huisvesting, psychische en fysieke gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. We geloven in onze spelers en supporters en zijn ervan overtuigd dat via voetbal, het inzetten van de talenten en mogelijkheden van onze deelnemers zij door de kracht van deze universele sport een re-integratieproces kunnen opstarten. Dit traject kan van sociale of professionele aard zijn, bijvoorbeeld de brug leggen naar hulpverlening, het krijgen van een positiever zelfbeeld, een start van een tewerkstellingstraject, …. Door de deelname aan de wekelijkse trainingen en toernooien boeken onze deelnemers bovendien ook vooruitgang op fysiek vlak.”

Door de Oranje Duim aan Younited Roeselare te geven, wil Jong CD&V Roeselare hun warm hart tonen en aangeven dat iedereen een volwaardige plek in onze maatschappij heeft. “We willen naast de symbolische Oranje Duim ook heel concreet iets doen voor Younited Roeselare,” zegt Stephanie Davidts, voorzitter van Jong CD&V. “Zo bekwam Thomas Witdouck een overeenkomst met Sportline Roeselare om een waardebon voor sportartikelen te schenken aan Younited Roeselare.”