Eerste legale graffitimuur van Roeselare is een feit... maar artiesten moeten wachten op beter weer Sam Vanacker

04 oktober 2020

13u33 0 Roeselare Jonge kunstenaars hadden normaal zondagnamiddag helemaal hun ding mogen doen op de nieuwe legale graffitimuur op de Trax-site, maar door het gure weer werd de inhuldiging afgelast.

De vraag naar een legale graffitimuur leeft al enige tijd onder Roeselaarse jongeren en daar biedt de stad een antwoord op met een muur van 12 lopende meter op de Trax-site. Dankzij de muur, die drie keer per jaar opnieuw ‘blank’ zal gezet worden, krijgen jonge kunstenaars een plaats in de stad waar ze zich creatief kunnen ontplooien.

Om die muur in de kijker te zetten, zou er op zondag 4 oktober een ‘Street Art & Graffiti Jam’ georganiseerd worden, maar dat is afgelast. “Het gure weer gooide roet in het eten. Graffiti op een muur spuiten met zulke felle wind is moeilijk”, zegt jeugdwerker Dieter Declercq. “We hadden eerst een tent gezet, maar die is zondagvoormiddag zelfs weggewaaid. Waardoor we helaas moesten besluiten om de graffiti-jam af te gelasten.”