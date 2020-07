Eerste kampeerders strijken neer op Camping Oltegoare CDR

21 juli 2020

Nu een staycation meer dan ooit aangeraden wordt, pakt stad Roeselare uit met Camping Oltegoare. De terreinen van MSKA Campus Groenestraat werden omgeturnd tot een groene camping aan de rand van de stad en maandag zetten de allereerste kampeerders er hun tentje op. De eerste nacht verliep er vlekkeloos, al sliep de ene iets beter dan de andere. “Wij zijn hier gisteren rond 16 uur gearriveerd”, vertelt Peggy Vandewynckele. “We wonen hier eigenlijk maar een paar minuten rijden vandaan maar toen we hoorden over het initiatief wilden we de camping wel eens uittesten.” Peggy verbleef op Camping Oltegoare samen met haar kinderen Olivia en Eladio. Naast hun tent verrees die van vriendin Lien Desloovere en haar kinderen Karsten en Kobe. “Het was echt grappig om zien hoe we gisteren onze auto aan het volstouwen waren, net alsof we echt op reis gingen”, zegt Lien. “We namen zelfs de traditionele reisfoto. Dat allemaal om na enkele minuten hier opnieuw uit te laden en één nachtje te blijven. Maar het is een heel leuke ervaring.” De kampeerders zetten bij aankomst eerst hun tent op. “Daarna genoten we van een aperitiefje, haalden we frietjes van de frituur en werd er volop gevliegerd, speelden we Kubb en Machiavelli”, aldus Peggy. “Het slapen was wat minder, met drie in een kleine tent. En sowieso zijn wij geen echte slapers. Maar onze buren hebben wel voortreffelijk geslapen. Straks gaan we nog richting dinsdagmarkt om een middagmaal te versieren om uiteindelijk tegen rond 16 uur onze tent weer op te breken. Camping Oltegoare is wat ons betreft alvast een aanrader voor alle Roeselarenaars.”

