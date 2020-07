Eerst bevangen door de rook, dan naar de cel: vrouw wordt verdacht van brandstichting VHS

29 juli 2020

17u29 1 Roeselare De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een 35-jarige vrouw uit Roeselare aangehouden. Ze wordt verdacht van minstens twee brandstichtingen in een wooncomplex met vier flats op het Biezenhof maar ontkent.

De vrouw werd maandag opgepakt nadat eerder de 70-jarige bewoner van de zwaarst getroffen flat langdurig was ondervraagd. Naar verluidt, zou de brandstichting te maken hebben met een slecht afgelopen relatie. Sindsdien gebeurden er vreemde dingen in de omgeving van de flat. De vrouw werd door de speurders op de rooster gelegd, maar ontkent dat ze iets te maken heeft met drie brandstichtingen tijdens het voorbije weekend. Ze was één van de vijf mensen die tijdens de zwaarste brand, die van zondagmorgen rond 7.45 uur, bevangen raakte door de rook en naar het ziekenhuis werd gebracht. De vrouw verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Die zal beslissen of ze een maand langer in de cel moet blijven.