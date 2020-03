Eerbetoon van brandweerlui aan woonzorgcentra mag niet meer: “Sympathiek gebaar maar helaas onverantwoord” Hans Verbeke

23 maart 2020

18u00 0 Roeselare Omdat het goedbedoeld initiatief gepaard gaat met een niet-essentiële verplaatsing, mogen de lokale brandweerposten van de hulpverleningszone Midwest niet meer naar woonzorgcentra rijden om daar hun steun te betuigen aan de zorgsector. “Het is mooi dat we die mensen een hart onder de riem willen steken maar kunnen ons geen extra risico op potentiële besmetting permitteren.”

Het was aandoenlijk, afgelopen weekend in Pittem en Ingelmunster. Brandweerlui van de lokale posten trokken naar de kazerne, hesen zich in hun interventiekledij en trokken vervolgens met hun dienstvoertuigen naar het plaatselijk woonzorgcentrum. Daar stelden de brandweerlui zich op een goeie afstand van elkaar op en lieten ze de sirenes loeien van de rode wagens. Het initiatief, gegroeid vanuit de basis, kon echter niet iedereen bekoren.

Tegen de richtlijnen

Christian Gryspeert (47), bevelhebber van de hulpverleningszone Midwest, keek bezorgd naar de berichtgeving over het eerbetoon in Pittem en Ingelmunster. “Ik vind het een sympathiek initiatief en het siert onze mensen dat ze een eerbetoon willen brengen aan de zorgsector. Maar dit is helaas niet de juiste manier. Hoe goedbedoeld ook, met dit soort initiatieven gaan we in tegen de richtlijnen van de overheid. Dit valt allerminst onder de verplaatsingen die nog toegelaten zijn. Bovendien lopen onze mensen een extra risico op potentiële besmetting. Dat willen we uiteraard niet.”

Witte vlaggen

Na overleg stuurde Christian Gryspeert maandag een mail naar alle posten van de hulpverleningszone Midwest met een verbod om nog naar woonzorgcentra te trekken. “We kunnen de mensen in de zorgsector ook op een andere manier tonen dat we onze hoed afdoen voor wat zij presteren. Onze manschappen zijn creatief genoeg om een manier te vinden waardoor we geen extra risico creëren en niet-essentiële verplaatsingen vermijden. Met witte vlaggen, bijvoorbeeld.”

Alleen samenkomen voor interventies

Ook in de hulpverleningszones Fluvia (Kortrijk) en Westhoek (Ieper) zijn initiatieven zoals die in Pittem en Ingelmunster plaatsvonden uit den boze. “We zien links en rechts een initiatief om de zorgsector in het zonnetje te plaatsen”, zegt Kaat Nuyttens (Fluvia). “Zo hebben de vrijwilligers van de post Lauwe een mooi spandoek opgehangen aan hun kazerne.” Bij Brandweer Westhoek is het omstreden eerbetoon sowieso verboden. “Onze posten hebben al langer een nota ontvangen waarin staat dat we enkel samenkomen voor interventies”, zegt woordvoerder Kristof Louagie. “Vergaderingen en andere samenkomsten zijn verboden. We schrapten zelfs het niet-dringend onderhoud van onze voertuigen.”