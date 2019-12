Een Sint voor elk kind van SBS De Brug dankzij solidaire knutselactie Charlotte Degezelle

03 december 2019

16u32 0 Roeselare Niet alle kinderen in de klas schrijven een brief naar de Sint, zetten hun schoentje en krijgen op 6 december cadeautjes. Sommigen kennen de man ook niet vanuit hun thuiscultuur. ARhus en Stedelijke Basisschool De Brug pasten hier een mouw aan en organiseerden samen een solidaire Sinterklaasactie.

“Mijn Kosovaarse ouders kenden de Sint niet tot ik mijn eerste brief schreef en mijn schoentje zette. Die eerste keer ontving ik mijn cadeautje met vertraging maar 6 december werd ook bij ons een jaarlijkse traditie”, vertelt Deniza Miftari, die als stagiaire bij ARhus de solidaire Sinterklaasactiviteit helpt organiseren. “Ik zat vroeger zelf ook in SBS De Brug en zag dat veel kinderen uit de boot vielen omdat de Sint in hun cultuur niet voorkomt. Wanneer we tijdens een klasgesprek mochten vertellen wat we allemaal gekregen hadden van de Sint waren er altijd kinderen die ter plaatse iets verzonnen om er toch maar bij te horen. Dat is heel pijnlijk omdat het voor de zoveelste keer benadrukt dat je anders bent.”

Om dat te voorkomen bundelden ARhus en SBS De Brug, in het kader van een Europees project dat inzet op de sociale integratie van mensen met een migratieachtergrond, dinsdag de krachten. Samen met hun ouders knutselden de leerlingen van het derde kleuter en het eerste leerjaar een cadeautje gaande van sleutelhangers, over balpennen tot schuddebollen. Niet voor zichzelf maar voor een andere leerling. Eens alle cadeautjes klaar waren, werden ze ingepakt. Daarna zetten alle kinderen hun schoen in de turnzaal en werd in elke schoen een zelfgemaakt cadeautje gelegd. Zo gingen alle kinderen met een cadeautje naar huis dat door iemand anders gemaakt werd. “Deze Sintactiviteit laat kinderen zelf even Sint zijn”, aldus Koen Dierynck, directeur van Stedelijke Basisschool De Brug. “Samen met alle kinderen, leerkrachten en ouders gaan ze creatief aan de slag om even later de schoen van elke medeleerling te vullen. En daar gaat het Sintgebeuren uiteindelijk om: iedereen - en vooral elkaar - blij maken.”