Een pakje frieten of toch liever Vietnamees? Frituur Mood combineert het beste van beide werelden Charlotte Degezelle

26 juni 2020

14u13 0 Roeselare Een typisch Belgische frituur, gecombineerd met Vietnamese lekkernijen. Dat is het recept van frituur Mood, die op woensdag 1 juli opent in de Blommestraat. Zaakvoerster Gwen Vu (38) heeft Vietnamese roots en kent die keuken op haar duimpje. Haar man Brecht Schotte (38) bakt volgens Gwen dan weer fantastische frietjes.

De wereld van frituristen is Brecht Schotte en Gwen Vu niet onbekend. In 2009 openden ze in Heule frituur Tastoe, die uitgroeide tot een succesverhaal. “Maar na acht jaar begonnen we te denken aan gezinsuitbreiding”, vertelt Gwen. “We verkochten Tastoe en voor ons leek dat een afgerond hoofdstuk.”

Het koppel breidde hun gezinnetje de voorbije jaren uit met een dochtertje, maar het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. “Vooral Brecht had moeite om zich aan te passen aan werken voor een baas en miste het leven als zelfstandige. Hij wilde weer een frituur opstarten, maar het was voor ons al snel duidelijk dat dit alleen een optie zou zijn als het in de regio Rumbeke-Roeselare was, waar we wonen.”

Verbouwingswerken

Het koppel botste toevallig op het pand van Frituur Sterrebos, dat te koop stond. Na een eerste bezoek zagen ze het potentieel en ze deden een bod. “Op 10 februari kregen we de sleutel en tegen de avond van 11 februari was de frituur gestript. We wilden Mood half maart openen, maar toen stak de coronacrisis de kop op”, gaat Gwen verder. De verbouwingswerken waren bijna klaar, maar liepen plots muurvast. Bovendien bleef die lockdown maar duren. Uiteindelijk hebben we besloten te openen bij de start van een nieuw kwartaal, op 1 juli dus. Dat gaf ons ook de tijd om alles grondig voor te bereiden.”

Vietnam

Mood wordt echter niet zomaar een frituur. Daar hebben Gwens Vietnamese roots veel mee te maken. “Ik was amper 3 jaar toen mijn ouders Vietnam ontvluchtten en in België verzeilden. Ik voel me dan ook honderd procent Belg en frietjes zijn zelfs mijn lievelingseten, maar tegelijkertijd ben ik ook trots op mijn roots. Vandaar de keuze om beide elementen te combineren in Mood. Brecht is echt in de wieg gelegd om frietjes te bakken en doet dit zeer bewust nog altijd op de ‘old school’ manier. Je zult dus in Mood terechtkunnen voor fantastische frieten en de typisch snacks, maar er staan ook enkele Vietnamese gerechten op de kaart. Meest bekend zijn ongetwijfeld de verse loempia’s, maar ook een noedelsoep en een maaltijdsoep zijn te verkrijgen. Ik leerde die gerechten bereiden aan mijn ma, die chef is, en op termijn zullen we het Vietnamese deel van Mood misschien nog uitbreiden.

Vanaf woensdag 1 juli is iedereen bij Mood welkom om gerechten af te halen, maar er zijn ook veertig zitplaatsen. De frituur is gesloten op dinsdag en zondagmiddag. Meer info op mood-be.webnode.be.