Een koor voor elke leeftijd in STAP CDR

13 juni 2019

14u32 0 Roeselare De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) wil volgend schooljaar nog meer inzetten op zingen in groep en koren en richt daarom twee nieuwe koren op. Het totale aantal koren komt zo op vijf, één voor elke leeftijd en doelgroep.

Voor de jongste nachtegaaltjes is er vanaf volgend schooljaar het koor Sing In. Dit koor is voor 6 en 7-jarigen en valt onder het nieuwe vak koorinitiatie in de eerste graad muziek. Leerlingen kunnen voor koorinitiatie kiezen als alternatief voor muziekinitiatie, maar kunnen ook allebei de vakken tegelijk volgen. Het logisch vervolg voor 8, 9 en 10-jarigen in de tweede graad wordt het nieuwe koor Sing In+, dat verder bouwt op het eerste koor, maar ook meerstemmigheid aan bod laat komen. Sing In+ volg je in combinatie met MCV/GM en de instrument-/zangles. De groepen zullen onder leiding staan van Hans Helsen, die ondertussen al geen onbekende meer is in de koorwereld. Het traject van Sing In en Sing In+ leidt naar twee vaste waarden van STAP: de koren Sing Up en Schwoeng!. Sing Up is het gemengd jongerenkoor onder leiding van Yentl Vanderiviere, dat repeteert in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer en ook regelmatig optreedt. Schwoeng!, onder leiding van Kristof Allaert, kiest voor een meer ambitieus profiel waarin leerlingen bewust kiezen om op een intense manier in een 40-koppig jeugdkoor te zingen. Ten slotte krijgt het volwassenenkoor van STAP een update. Dit koor staat sinds een jaar onder leiding van Hans Helsen, en krijgt een nieuwe naam die zowel de muzikaliteit als de doelgroep in de verf zet: Majeur. Het koor is een muzikale en sociale ontmoetingsplaats waar leden kennis kunnen maken met een brede waaier aan koormuziek.

Meer op www.staproeselare.be.