Eén jaar celstraf voor dievenduo Alexander Haezebrouck

28 juni 2019

Twee dieven zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar waarvan enkel de voorhechtenis effectief voor verschillende diefstallen in Roeselare. Het duo werd op 22 februari betrapt door de politie nadat ze aan het stelen waren in een filiaal van grootwarenhuis Aldi in Roeselare. Sindsdien verblijven beide mannen van Georgische afkomst in de cel. Beiden konden nadien aan verschillende diefstallen gelinkt worden. Zo sloegen ze verschillende keren toe in grootwarenhuis Okay, de elektrozaak David Vandewalle in Meulebeke en Dreamland. Ze gingen er telkens vandoor met tabak en elektronische apparaten. De rechter vond dat beide mannen ondertussen lang genoeg in de gevangenis hebben gezeten. Allebei moeten ze een ook een geldboete betalen van 1.600 euro waarvan 800 euro effectief.