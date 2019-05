Één jaar cel voor 25-jarige jongeman die vriendin en haar zoontje slaat Alexander Haezebrouck

29 mei 2019

16u03 0 Roeselare Een 25-jarige jongeman is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar waarvan enkel de voorhechtenis effectief en een geldboete van 3.200 euro omdat hij zijn vriendin en haar zoontje van anderhalf jaar sloeg. Het was de uitbaatster van de crèche die alarm sloeg bij de politie.

Op 10 september vorig jaar alarmeerde de bovenbuur van het koppel omdat hij hoorde dat zijn buurmeisje een erg zware ruzie had met haar vriend in haar appartement. Toen de agenten arriveerde stelden ze vast dat de jonge vrouw een geelkleurige wonde had op haar kaak, van beklaagde A. T. was via het raam naar het terras van de buren gevlucht. Toen de agenten opnieuw vertrokken kreeg de vrouw ervan langs. Niet veel later alarmeerde de uitbaatster van de crèche de politie nadat ze voor de zoveelste keer al enkele weken na elkaar verwondingen opmerkte op het éénjarig zoontje van de jonge vrouw. De uitbaatster zag ook hoe het koppel buiten aan de crèche felle ruzie had en hoe beklaagde A. T. zijn vriendin duwde. A. T. werd in oktober opgepakt en zit sindsdien in de gevangenis. “Bij zijn arrestatie dreigde hij er ook mee een Kalasjnikov te halen en de agenten te vermoorden”, zei het openbaar ministerie. “Een vrouwelijke cipier noemde hij een hoer en verbood haar om tegen hem te spreken omdat ze een vrouw is. Dit is een erg agressieve man met een onvoorspelbaar karakter”. De beklaagde zelf zei dat hij het kindje nooit heeft aangeraakt. “Waarom zou ik een kindje van amper anderhalf jaar iets aandoen? Mijn vriendin heb ik geslagen ja, maar ze gaf toestemming om dat te doen in bed”, zei A. T. De 25-jarige jongeman heeft al een bijzonder lijvig strafregister, ook als minderjarige. De rechter sprak meteen het vonnis uit van één jaar waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Dat wil zeggen dat de beklaagde vandaag nog de gevangenis kan verlaten na acht maanden. De rechter vond dat er genoeg bewijsmateriaal was om de jongeman schuldig te bevinden. “Dankuwel, ik ga meteen werk zoeken en me goed gedragen”, reageerde de jongeman enorm opgelucht op het feit dat hij de gevangenis mag verlaten.