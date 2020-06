Een bedankje voor de goede zorgen tijdens de lockdown? Kotee lanceert Voordeurverrassingen en Babbelgebak Charlotte Degezelle

10 juni 2020

13u55 0 Roeselare De thuiszorgdiensten van zorgorganisatie Motena, gaande van thuisverpleging over maaltijden aan huis en een poetsdienst tot de klusdienst, krijgen de nieuwe naam ‘Kotee’ en zijn er voortaan voor iedereen. Daarnaast grijpt Kotee de versoepeling van de coronamaatregelen aan om twee leuke initiatieven te lanceren die hulpbehoevenden, die de voorbije maanden door de pandemie heel afhankelijk waren van anderen, de kans geven om iets terug te doen en zo hun eigenwaarde te boosten. Dit via ‘Voordeurverrassingen’ en ‘Babbelgebak’.

“De naam Kotee maakt duidelijk waar onze thuisdiensten voor staan”, opent voorzitter Bart Wenes. “Enerzijds zijn we altijd dicht bij de mensen door ons netwerk van diensten en medewerkers. Er is altijd wel iemand ‘in de kotee’, in de buurt. Daarnaast staan we ook dicht bij de leefwereld van mensen met onze diensten op maat van hun noden en behoeftes.” Tot vandaag waren de thuisverpleging, de maaltijden aan huis, de klus- en de poetsdienst van Kotee er enkel voor hulpbehoevenden. “We merken dat er veel vraag is naar onze diensten bij niet-zorgbehoevenden. Zo doet onze klusdienst in deze periode van het jaar ook heel wat tuinonderhoud en ook jonge gezinnen kunnen daar gebruik van maken. Dicht bij mensen staan betekent dat je ook op die behoefte een oplossing moet kunnen bieden”, aldus Bouchra Azami Idrissi, directeur van Kotee. “Daarom willen we voortaan met onze diensten dicht bij de mensen zijn, in welke levensfase ze ook zitten. Kotee biedt haar diensten dan ook niet enkel meer aan zorgbehoevenden aan, maar bijvoorbeeld ook aan jonge gezinnen of mensen die de pensioenleeftijd naderen.”

Naast een nieuwe naam en een ruimere doelgroep lanceert Kotee ook direct enkele nieuwe initiatieven waarmee ze inspelen op de recente versoepeling van de coronamaatregelen. “Voor de meest kwetsbare doelgroepen blijft voorzichtigheid geboden”, stelt Wenes. “Covid-19 heeft niet alleen een immense impact op de gezondheid van veel ouderen, maar heeft eveneens het afhankelijkheidsgevoel van deze groep nog eens versterkt. Dagelijks hoor je dat deze groep kwetsbaar is en dat er goed voor hen gezorgd moet worden. Bezoek ontvangen mocht niet. Zelf iets doen kon niet.”

Kotee wil dan ook graag een tegenbeweging creëren, met initiatieven die ouderen terug de touwtjes in handen geven en een positieve impact hebben op hun gevoel van controle en eigenwaarde. “Concreet pakken we uit met ‘Voordeurverrassingen’ en het ‘Babbelgebak’”, zegt Bouchra. “Ouderen die niet op het verjaardagsfeestje van hun kind, kleinkind of achterkleinkind geraken, een familielid willen bedanken of iemand in de bloemetjes willen zetten, kunnen op een heel eenvoudige manier een voordeurverrassing aanvragen”, verduidelijkt Bouchra. “Kotee zorgt dan, volgens de veiligheidsregels, voor een leuke ervaring aan de voordeur in naam van de oudere, met een mooie persoonlijke boodschap. Maar ook al onze andere klanten kunnen een voordeurverrassing aanvragen om iemand te bedanken of te feliciteren.” Het Babbelgebak is er specifiek voor personen voor wie het niet zo evident is om naar de bakker te gaan. “Net zoals je een maaltijd bij ons kan bestellen, kan je nu ook een mooi doosje met lekkere taartjes voor jezelf en je gasten bestellen. Dit wordt thuisbezorgd door Kotee. Op die manier geven we ouderen terug opportuniteiten om mooie momenten samen te creëren, en hun gevoel van onafhankelijkheid te boosten. “

Beide initiatieven kunnen ook perfect gecombineerd worden. Dat ondervond de 93-jarige Magda Ducheyne. “Magda ging voor de coronacrisis dagelijks eten in ons Dienstencentrum Schiervelde waar ze een groep vriendinnen leerde kennen”, weet Laurens Deboeuf, verantwoordelijke maaltijden aan huis bij Kotee. “Toen het dienstcentrum verplicht sloot, nam ze contact met ons op om de telefoonnummers van die andere dames te vragen. Sinds de lockdown belt ze hen regelmatig op, om te horen hoe het met hen gaat. Haar vriendinnen wilden graag iets terug doen en deden beroep op Kotee om Magda aan haar voordeur te verrassen op een persoonlijke bedanking en gebakjes.”

Meer op http://www.koteediensten.be.