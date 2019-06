Een achtkoppige drugsbende riskeert tot drie jaar cel voor grootschalige verkoop Alexander Haezebrouck

24 juni 2019

15u14 0 Roeselare Een achtkoppige drugsbende uit Roeselare en Izegem moesten zich maandagmorgen verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk voor een grootschalige verkoop van drugs, voornamelijk cocaïne en speed. Het kopstuk riskeert drie jaar cel, in totaal zouden ze voor zo’n 300.000 euro verkocht hebben.

De politie kwam de drugsbende in 2017 op het spoor nadat hen info was doorgespeeld dat op grote schaal drugs werd verkocht vanuit een appartement in Roeselare. Huiszoekingen op 14 en 15 maart vorig jaar leverden resultaat op. De politie vond grote hoeveelheden drugs en cash geld. Spilfiguur in de zaak is Windy S. (37) uit Roeselare. “Hij verdeelde een heerste”, zei de openbare aanklager. “Hij kocht grote hoeveelheden tot zelfs één kilo cocaïne aan en verspreidde dat nadien.” Volgens het openbaar ministerie verkocht de bende al sinds 2016 op grote schaal drugs in Roeselare. Voor de spilfiguur vraagt het openbaar ministerie een verbeurdverklaring van maar liefst 180.000 euro vermogenswinst. Allemaal betwisten ze de grote omvang van verkoop en winsten uit de verkoop die het openbaar ministerie stelt. “Ze zijn allemaal drugsverslaafd en gebruikten zelf enorme hoeveelheden aan drugs”, pleitte één van hun advocaten. Enkelen van hen rolden in de drugshandel nadat ze ontslagen waren op hun werk en zonder inkomsten zaten. Alle advocaten vragen om de verbeurdverklaringen naar beneden te brengen. De gevangenisstraffen die de bende riskeert variëren van 15 maanden tot drie jaar cel. vonnis op 22 juli.