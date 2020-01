Eddy Demeersseman (Groen) volgt Deniza Miftari op in gemeenteraad CDR

14 januari 2020

18u17 1 Roeselare Eddy Demeersseman wordt het nieuwe gemeenteraadslid voor oppositiepartij Groen. Hij volgt Deniza Miftari op, die zopas haar ontslag heeft ingediend als raadslid.

Eddy is 57 jaar, gehuwd met Friedl Horrie en vader van drie kinderen, waarvan de oudste, Claus, in de vorige legislatuur kort gemeenteraadslid was als vervanger voor Leen Sercu. Hij was al twaalf jaar OCMW-raadslid en vanuit deze functie ook twaalf jaar bestuurder van zowel het stedelijk ziekenhuis - later AZ Delta - als het zorgbedrijf. Binnen Groen Roeselare is Eddy sinds het voorjaar 2019 voorzitter.

Professioneel werkt hij als adviseur, met specifieke focus op strategisch beleid voor de Centra voor Volwassenenonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij neemt zijn mandaat als gemeenteraadslid op vanaf de gemeenteraad van februari.

