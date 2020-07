Echtgenoot (45) klaar voor assisen na moord op Ellen (37): “Ze wou scheiden en had een andere relatie, maar reden voor de moord nog niet duidelijk” LSI

10 juli 2020

13u57

Bron: LSI 0 Roeselare Nog voor het einde van het jaar zal Pol M. (45) uit Oekene zijn lot kennen voor de moord op zijn echtgenote Ellen D’hooghe (37). Het onderzoek is afgerond en de raadkamer in Kortrijk verwees de zaak vrijdag door naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent, de voorlaatste stap naar een assisenproces.

Het boterde al een tijdje niet meer tussen Pol M. en Ellen D’hooghe. Er was al eens sprake geweest van een scheiding, maar daarna leek het een tijdje weer beter te gaan. Tot het in september 2019 toch tot een breuk zou komen. Ellen wilde scheiden en samen met Pol en hun 12-jarige zoon zou ze alles op zondag 8 september 2019 rustig bespreken.

Mislukte zelfmoord

Na een etentje op restaurant en een vrijpartij bracht Pol M. in het holst van de nacht zijn echtgenote met een ijzeren staaf om het leven in de slaapkamer van hun woning in de Ketserstraat in Oekene. Toen hun zoontje ’s morgens opstond, vond hij een briefje aan zijn slaapkamerdeur ‘Ga in geen geval naar onze slaapkamer. En ook niet naar ons plekje in de tuin’. Geschreven door vader Pol. De jongen sloeg alarm bij een vriendje, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De politie vond Pol verdwaasd in zijn mancave in de tuin. Met medicatie, drank en de rook van een barbecue had hij zichzelf proberen van het leven te beroven. Hij werd opgepakt en zit sindsdien in de cel.

Trigger?

Het onderzoek verliep vlot, waardoor nog geen jaar na de moord de zaak klaar is om op een assisenproces behandeld te worden. Dat zal vermoedelijk nog dit jaar gebeuren. Pol M. zal door advocaat Jan Leysen uit Kortrijk verdedigd worden. “Hij werkte goed mee aan het onderzoek”, vertelt hij. “Er valt over Pol weinig negatiefs te vertellen. Zijn echtgenote wou scheiden en had een andere relatie, maar waarom hij die nacht de moord heeft gepleegd, is eigenlijk nog onduidelijk. Ze hadden nog samen gegeten, gedronken en de liefde bedreven.” Pol M. riskeert levenslang. Zijn verdediging vindt dat er geen sprake is van moord met voorbedachte rade, maar van doodslag. De maximumstraf daarvoor is 30 jaar. Het zoontje van Pol en Ellen wordt ondertussen door familie opgevangen.