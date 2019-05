Dwars door Beveren strikt Europees kampioen marathon Koen Naert Charlotte Degezelle

29 mei 2019

09u34 0 Roeselare Niemand minder dan Europees kampioen marathon Koen Naert engageert zich als boegbeeld van Dwars door Beveren, het jaarlijkse loopevent van de Roeselaarse brandweer ten voordele van de vzw Pinocchio die zich inzet voor kinderen en jongeren met brandwonden. Naert zal op 8 juni niet zelf de loopschoenen aantrekken, maar het startschot geven en de prijzen uitreiken. Dit allemaal omdat de vzw Pinocchio hem bijzonder nauw aan het hart ligt.

“Quasi heel mijn familie liep vorig jaar mee tijdens Dwars door Beveren”, vertelt Koen Naert die afkomstig is van Roeselare maar in Oostkamp woont. “Zo leerde ik het evenement kennen. Toen ik hoorde dat de Roeselaarse brandweer de organisatie integraal schenkt aan de vzw Pinocchio was ik overtuigd. Die vzw ligt me bijzonder nauw aan het hart. Ik ben niet alleen zes jaar lang verpleegkundige geweest in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek, maar probeer ook jaar na jaar iets te doen voor vzw Pinocchio. Zo verkocht ik bijvoorbeeld in 2016, het jaar dat ik naar de Olympische Spelen in Rio trok, t-shirts ten voordele van de vzw.”

Als boegbeeld van Dwars door Beveren zal Koen op zaterdag 8 juni het startschot geven van Dwars door Beveren en ook de prijzen uitreiken. “Zelf meelopen zit er niet doordat ik me aan m’n trainingsschema dien te houden’, zegt hij. Dwars door Beveren krijgt niet alleen de steun van Koen Naert. Ook Roeselaars rapfenomeen Christa Vansteenkiste schreef een nieuw liedje speciaal voor het event en nam het op in het brandweerarsenaal.

Je eigen loopkwaliteiten meten met die van de Europese kampioen zit er helaas niet in tijdens Dwars door Beveren, maar lopen voor een goed doel dat hem nauw aan het hart ligt wel. “Dwars door Beveren, die deel uitmaakt van het Criterium Roeselare Loopt, is uitgegroeid tot één van de grootste Roeselaarse wedstrijden. Vorig jaar verwelkomen we 1.000 lopers en konden we 7.500 euro schenken aan de vzw Pinocchio. )”, weet Florian Vandecasteele van de Roeselaarse brandweer. “Die centen zijn benut om kampen te organiseren voor kinderen met brandwonden. Ze nemen hen mee naar kuuroorden omdat een bezoek aan een gewoon zwembad niet zo evident is. Ook dit jaar bestaat Dwars door Beveren opnieuw uit een kidsrun van één kilometer (14 uur) en wedstrijden van vijf kilometer (15 uur) en tien kilometer (16 uur). Het parcours dwars door de Beverse wijken blijft hetzelfde als vorige jaar al lopen we het gewoon omgekeerd. Dit door werken bij onze hoofdsponsor Mulder.”

Maar Dwars door Beveren is meer dan enkel een loopwedstrijd. “Dansschool Induce en de Beverly Drumband zorgen voor animatie, foodtruck Music Burgers zorgt voor een hapje, Bram’s Brewery brengt de Roeselaarse Tripel mee en dankzij Milcobel mogen we 1.000 gratis ijsjes uitdelen”, weet Florian. “Er is ook een gloednieuw sportshirt van editie 2019 van Dwars door Beveren en alle voorinschrijvers worden verwend met een rijkgevulde goodiebag.” Voorinschrijven kan tot en met zondag 2 juni. Voor de kidsrun betaal je twee euro, voor de vijf en tien kilometer 8 euro. De dag zelf kan je vanaf 10 uur inschrijven in de Beverse sporthal. Voor de kidsrun betaal je dan 4 euro, voor de vijf en tien kilometer 10 euro. Meer en inschrijven via www.dwarsdoorbeveren.com.