Dwars door Beveren ondersteunt brandweercollega’s CDR

15 mei 2020

De loopwedstrijd Dwars door Beveren, georganiseerd door de Roeselaarse brandweer, stond gepland op 13 juni, maar zal door de coronamaatregelen alleen digitaal doorgaan via de sportapp Strava. Hiervoor moet je je lid maken van de Stravaclub ‘dwarsdoorbeveren’ en je activiteit die dag markeren als race. Vervolgens post je een link naar je activiteit in een bericht op de Stravaclub en wordt er gevraagd een leuke foto te maken en deze te posten op Instagram en/of Facebook met de tags #ddb2020 #vanrsl #strava8800. Dankzij het digitale alternatief hoopt de brandweer toch een verschil te maken voor vzw Pinocchio, want alle deelnemers aan de digitale loop kunnen vrijblijvend een bijdrage storten op BE 24 7310 4142 5338.

Om de brandweercollega’s een hart onder de riem te steken, schenken Mulder NV, Dwars door Beveren en enkele trouwe sponsors bovendien een goodiebag aan alle Roeselaarse brandweerlieden. Zo willen ze hen extra motiveren deel te nemen aan de online loopwedstrijd en tegelijkertijd alle brandweerlui en ambulanciers bedanken voor de uitzonderlijke inspanningen in moeilijke corona-omstandigheden tijdens de afgelopen weken.