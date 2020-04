Dwars door Beveren gaat digitaal en steunt zo vzw Pinocchio CDR

08u02 8 Roeselare Dwars door Beveren, het loopevenement dat jaarlijks door de Roeselaarse brandweer wordt georganiseerd ten voordele van de vereniging van kinderen met brandwonden Pinocchio, gaat door de coronacrisis digitaal.

Daarbij loop je op 13 juni waar en wanneer je wil, rekening houdend met de coronamaatregelen, maar moet je je synchroniseren met de applicatie Strava. Hierdoor moet je je lid maken van de Stravaclub ‘dwarsdoorbeveren’ en je activiteit die dag markeren als race. Vervolgens post je een link naar je activiteit in een bericht op de Stravaclub en wordt er gevraagd een leuke foto te maken en deze te posten op Instagram en/of Facebook met de tags #ddb2020 #vanrsl #strava8800. De leukste foto’s maken kans op een leuke goodiebag, aangeboden door Mulder Natural Foods. Dankzij het digitale alternatief hoopt de brandweer toch enigszins een verschil te maken voor vzw Pinocchio, want alle deelnemers aan de digitale loop kunnen vrijblijvend een bijdrage storten op BE 24 7310 4142 5338.