Dure koersfiets gestolen uit garage, andere spullen onaangeroerd VHS

07 oktober 2020

09u06 10 Roeselare In de Jozef Delbaerestraat, een zijstraat van de Hoogstraat in Rumbeke, is in de nacht van dinsdag op woensdag de koersfiets gestolen van Sam Vandendriessche. “De dader moet op één of andere manier geweten hebben dat de tweewieler in mijn garage stond”, zegt de eigenaar.

Sam Vandendriessche keek woensdagmorgen raar op toen hij merkte dat de poort van zijn garage wagenwijd openstond. “Eerlijk, ik schrok me een bult”, vertelt de man, “en meteen snapte ik dat het geen toeval was.” Toen Sam een kijkje nam in zijn garage, stelde hij vast dat zijn Merida-koersfiets verdwenen was. “Maar andere waardevolle spullen bleven dan weer onaangeroerd”, zegt hij. “Dat snap ik niet. Was het de dief dan enkel om mijn koersfiets te doen?”

Meer dan louter materieel verlies

De Rumbekenaar is een fervent fietser. “Twee tot drie keer per week trek ik er op uit om kilometers te malen”, vertelt hij. “Fietsen is een echte passie en daarom investeerde ik ook behoorlijk wat geld in mijn koersfiets. Die kost nieuw al snel 3.000 euro. Voor mij is dit veel meer dan een louter materieel verlies.” Voor zover bekend, is de diefstal een alleenstaand feit. Sam plaatste een oproep op sociale media in de hoop dat iemand in de buurt iets gezien heeft of dat zijn fiets ergens gespot zou worden. Wie informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.