Duo voor rechter na dubbele brandstichting in De Villa in Roeselare LSI

06 oktober 2020

16u01

Bron: LSI 0 Roeselare Er hangt twee twintigers uit Roeselare en Kortemark celstraffen van 16 tot 30 maanden boven het hoofd voor brandstichtingen in een kamer van De Villa, een opvanghuis van het Welzijnshuis in Roeselare.

Zowel in de nacht van 4 op 5 september 2019 als op 10 september 2019 werd brand gesticht in een kamertje van De Villa. Stukken stof waren in brand gestoken en op een muur stond het opschrift ‘Daed’. Al snel viel de verdenking op Zyno T. (21) uit Kortemark maar ook Navajo R. (23) uit Roeselare kwam in het vizier omdat hij in De Villa was buitengezet en op wraak zou kunnen zinnen. Zyno T. ontkende betrokkenheid bij de eerste brandstichting, niettegenstaande zijn alibi op losse schroeven stond, zijn schoenzolen naar brand roken en hij bij een schrijfproef ook ‘Dead’ op dezelfde, foute manier schreef. Hij bekende wel twee fietsdiefstallen en de diefstal van een bromfiets in Roeselare, die nadien in brand werd gestoken. Halfweg september 2019 vloog hij ruim één maand in de cel. Dit keer vroeg hij een werkstraf te mogen uitvoeren. Navajo R. bekende de tweede brandstichting en vroeg ook een werkstraf. Op 19 oktober gaat de zaak verder.