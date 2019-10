Duo voor rechter na aftroggelen 47.000 euro van 64-jarige man AHK

02 oktober 2019

19u41 0 Roeselare Twee mannen uit Roeselare en Izegem moesten zich woensdag verantwoorden op de rechtbank van Kortrijk omdat ze een 64-jarige man tot maar liefst 47.000 euro aftroggelden. Het slachtoffer is een man met psychische problemen en heeft een mentale achterstand. “Hij heeft ons dat geld gegeven en was een lening”, verdedigden beide beklaagden zich.

Het 64-jarige slachtoffer en de twee beklaagden leerden elkaar kennen in een sociaal restaurant in Roeselare. “Mijn cliënt heeft het verstand van een twaalfjarige, is een psychiatrisch patiënt en kent het verschil niet tussen vijf en vijftig euro”, pleitte de advocate van het slachtoffer. “Hij helpt daar vaak andere mensen en geeft hen wel eens geld. Maar deze twee zijn veel te ver gegaan.” Beklaagden reden met het slachtoffer van bank naar bank en dwongen hem om geld af te halen. “Ze hadden telkens geld nodig om te eten, een cadeau te kopen voor hun dochter, een auto, een zaak op te starten en ik ging inderdaad telkens geld afhalen”, vertelde de 64-jarige man. “Van één van hen had ik schrik. Hij dwong me om het geld af te halen en hij zei dat hij sterk was. Ik vreesde dat hij me anders iets zou aandoen.” Volgens de beklaagden ging het om een lening. Eén van hen is al begonnen met zijn schuld van 12.000 euro af te betalen met 100 euro per maand. De andere is nog niet begonnen met het afbetalen van zijn schuld van maar liefst 34.900 euro. “Ik kan niet want ik zit in collectieve schuldbemiddeling. Maar deze man is een hele goede man en geeft geld aan iedereen, hij is precies Sinterklaas.” De ene beklaagde uit Izegem riskeert een gevangenisstraf van één jaar, de andere beklaagde uit Roeselare een gevangenisstraf van twee jaar. Beiden riskeren ook een geldboete van 800 euro. Vonnis op 30 oktober.