Duo terecht voor slagen aan en intrappen deur overbuur in Roeselare LSI

16 juni 2020

14u58

Bron: LSI 0 Roeselare Twee vrienden uit Roeselare riskeren 6 tot 8 maanden celstraf en een boete omdat ze op 19 februari slagen uitdeelden aan een overbuur en de deur van zijn appartement inlegden. Ze namen ook een speaker en wat tabak mee.

Op 18 februari was het al tot een discussie gekomen tussen Jens M. (28) uit Roeselare en zijn overbuur. De buur had geklaagd over luide muziek en het was al tot een schermutseling gekomen. Toen M. zijn verhaal daags nadien aan zijn vriend Wesley P. (34) uit Roeselare vertelde, besloten ze samen nog eens verhaal te halen. Het slachtoffer verwachtte hommeles en wachtte hen in zijn appartement met een schaar op. “Ik gaf hem inderdaad een trap op zijn gezicht om me te verdedigen en die schaar af te nemen”, aldus Wesley P. “Maar dat was alleen maar om me te verdedigen. Dat M. tabak en een speaker mee nam uit het appartement wist ik niet. We beukten de deur enkel open omdat mijn vinger er tussen was blijven zitten.” “We zijn wel degelijk eerst met die schaar aangevallen”, vulde M. aan. Vonnis op 1 juli.