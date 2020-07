Duikers halen man uit kanaal aan brandstoftanks G&V in Rumbeke LSI

19 juli 2020

19u09

Bron: LSI 37 Roeselare Duikers van de brandweer van de zone Midwest slaagden er zondagnamiddag in een man uit het water van het kanaal Roeselare-Leie in Rumbeke (Roeselare) te halen. Voor de man kon jammer genoeg geen hulp meer baten.

Rond 17 uur merkte een passant op dat een man kopje onder ging. Dat gebeurde in de buurt van de brandstoffenopslagplaats van G&V. Een mugteam, ambulance en de brandweer schoten meteen ter hulp maar bij aankomst was er geen lichaam meer te bespeuren. Enkele plezierbootjes speurden mee het wateroppervlak af, zonder resultaat. Amper vijf minuten nadat een duiker te water was gelaten, boekte hij meer succes. Het lichaam van de man werd gevonden, maar helaas bleek hij al overleden. Na een ziekenhuisopname bleek de Roeselarenaar sinds korte tijd vermist. Vermoedelijk pleegde hij een wanhoopsdaad. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan steeds terecht op het nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be.