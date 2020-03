Drugsverslaafde dief mag na ruim 5 maanden cel naar huis LSI

03 maart 2020

12u09

Bron: LSI 0 Roeselare Een 26-jarige jongeman uit Roeselare is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een celstraf van één jaar en een boete van 400 euro voor bezit van cocaïne en tal van diefstallen. De helft van de celstraf is effectief waardoor hij na een verblijf van ruim vijf maanden in de cel binnenkort naar huis zal mogen.

Mohamed D. kon in september 2019 opgepakt en aangehouden worden. De maanden voordien was hij regelmatig betrapt op tal van fietsdiefstallen in de Rodenbachstad, een scheerapparaat bij het Kruidvat, bankkaarten, een autosleutel, jassen,… De gestolen spullen probeerde hij te verkopen of te ruilen voor drugs. Op 28 juli 2019 kon hij met een hoeveelheid cocaïne betrapt worden. “Ik leefde op straat maar wil nu terug naar mijn familie”, aldus de twintiger.