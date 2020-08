Drugsbende ziet 210.000 euro vermogenswinst verbeurd verklaard door rechter



Alexander Haezebrouck

11 augustus 2020

17u09 1 Roeselare Twee koppels uit Roeselare hebben zware straffen opgelopen voor de jarenlange verkoop van kilo’s cannabis, cocaïne en xtc. De zwaarste straf die één van hen heeft opgelopen is drie jaar cel en een geldboete van 24.000 euro. In totaal verklaarde de rechter ook 210.000 euro vermogenswinst verbeurd.

Halfweg februari stelde een vader uit Roeselare vast dat zijn dochter drugs gebruikte. Een vriend bevoorraadde haar. De man sloeg alarm bij de lokale recherche van de politiezone Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede). Onder meer via telefoontaps slaagden de speurders er in een netwerk van drugsdealers uit de Roeselaarse regio te ontmaskeren.

Op 11 juni 2019 voerde de politie zowel in Roeselare, Oostnieuwkerke (Staden), Ardooie, Ledegem en Izegem op 15 plaatsen gelijktijdige huiszoekingen uit. Daarbij werden 4,5 kilogramcannabis, ruim een halve kilogram cocaïne en 800 xtc-pillen gevonden. Er kon ook 50.000 euro cash in beslag genomen worden, net als verboden wapens, materiaal om een cannabisplantage op te zetten en drie voertuigen waaronder een Jaguar. In een garagebox in Staden kon drie kilogram cannabis gevonden worden. Anthony V. (37) uit Roeselare was de spilfiguur. Hij kocht aanvankelijk van Bart S. (50) uit Rumbeke, maar zijn statuut veranderde na verloop van tijd naar leverancier.

Anthony V. is nu veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar, een geldboete van 24.000 euro en in zijn hoofde werd ook 50.000 euro vermogenswinst verbeurd verklaard. Bart S. is veroordeeld tot 30 maanden cel, 24.000 euro en ook een verbeurdverklaring van 50.000 euro vermogenswinst. Ook beide partners van de mannen liepen zware straffen op, net als twee stiefzonen van S. Volgens het openbaar ministerie maakte de bende tot een half miljoen euro winst, de rechter milderde tot nog altijd een ferm bedrag van 210.000 euro. Zowel Bart S. als Anthony V. zitten al ruim een jaar in de cel in voorhechtenis. V. hield de cannabis in een garagebox bij, het geld bij zijn moeder en de cocaïne bij zijn grootmoeder. Hij kampte naast een drugsverslaving ook met een gokverslaving, waarbij hij tussen 2017 en 2019 volgens het gerecht zo’n 232.000 euro verspeelde.