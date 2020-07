Drugsbende riskeert tot half miljoen euro te verliezen na jarenlange handel in cannabis, cocaïne en xtc LSI

08 juli 2020

15u35

Bron: LSI 14 Roeselare Twee koppels uit Roeselare riskeren voor de rechtbank in Kortrijk celstraffen tot veertig maanden en boetes van 24.000 euro voor jarenlange verkoop van kilo’s cannabis, cocaïne en xtc. De openbare aanklager wil ook een half miljoen euro drugsgeld verbeurd verklaard zien. Drie beklaagden zitten al een jaar in de cel.

Half februari stelde een vader uit Roeselare vast dat zijn dochter drugs gebruikte. Een vriend bevoorraadde haar. De man sloeg alarm bij de lokale politie. Onder andere via telefoontaps slaagden de speurders erin een netwerk van drugsdealers uit de Roeselaarse regio te ontmaskeren. Op 11 juni 2019 voerde de politie op vijftien plaatsen in Roeselare, Oostnieuwkerke, Ardooie, Ledegem en Izegem gelijktijdig huiszoekingen uit. Daarbij werden 4,5 kilogram cannabis, een halve kilogram cocaïne en achthonderd xtc-pillen gevonden. Er werd ook vijftigduizend euro in beslag genomen, net als verboden wapens, materiaal om een cannabisplantage op te zetten en drie wagens, waaronder een Jaguar. In een garagebox in Staden werd nog drie kilogram cannabis gevonden.

Van koper naar leverancier

Volgens de openbare aanklager was Anthony V. (37) uit Roeselare de spilfiguur. Hij kocht aanvankelijk van Bart S. (50) uit Rumbeke, maar zijn statuut veranderde na verloop van tijd naar leverancier. Van beiden worden ook hun partners van betrokkenheid bij de handel verdacht. Ook twee stiefzonen van S. stonden mee terecht.

Kilo’s cannabis en cocaïne

Volgens de openbare aanklager gingen in drie jaar 18 tot 36 kilogram cannabis en 7 tot 8 kilogram cocaïne door hun handen. Goed voor een opbrengst van een half miljoen euro, geld dat het verbeurd verklaard wil zien. Zowel Bart S. als Anthony V. zitten al een jaar in de cel in voorhechtenis. V. hield de cannabis in een garagebox bij, het geld bij zijn moeder en de cocaïne bij zijn grootmoeder. Hij kampte naast een drugsverslaving ook met een gokverslaving, waarbij hij tussen 2017 en 2019 volgens het gerecht 232.000 euro verspeelde. Bart S. vroeg na het vonnis vrijgelaten te kunnen worden onder voorwaarden en wil zich laten begeleiden. “Ik wil de rest van mijn leven normaal doorbrengen”, klonk het. Anthony V. weigerde alle schuld die de anderen naar hem doorschoven op zich te nemen.