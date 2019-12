Druggebruiker opnieuw veroordeeld tot negen maanden cel met uitstel AHK

02 december 2019

Een 33-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een celstraf van negen maanden met uitstel nadat hij zich nog maar eens moest verantwoorden voor de rechter wegens drugsbezit. Tijdens een verkeerscontrole fouilleerde de politie de man en vond twee zakjes speed en cannabis in zijn zakken. De man is geen onbekende voor de politie en het gerecht en werd eerder al verschillende keren veroordeeld. Naast de gevangenisstraf moet hij ook een boete van achtduizend euro betalen, waarvan duizend euro effectief.