Droogkast vat vuur: woning onder de rook VHS

09 september 2019

19u10 4 Roeselare De brandweer rukte maandagmorgen iets voor 7 uur uit naar de Gaston Vallaeysstraat, een zijstraat van de Schaapsstraat in Rumbeke. Daar was brand uitgebroken in een rijwoning.

Het vuur woedde aan een droogkast. Vermoed wordt, dat iets brandbaars per ongeluk achter de droogkast was beland en zo de oververhitting ontstond. De bewoner probeerde het vuur zelf te blussen, in afwachting van de komst van de brandweer. De brandschade bleef beperkt tot de omgeving van de droogkast maar de benedenverdieping van de woning liep wel wat rookschade op. Niemand raakte gewond.