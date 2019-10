Dronken vrouw botst tegen signalisatie voor haar eigen deur VHS

10 oktober 2019

17u17 0 Roeselare A., een vrouw van middelbare leeftijd uit Roeselare, mag van de politierechter anderhalve maand niet met de wagen rijden nadat ze vorig jaar voor haar deur een ongeval heeft veroorzaakt. Na de feiten liet ze zich opnemen om haar problemen aan te pakken.

Het ongeval gebeurde op 11 oktober op een drukke centrumstraat in Roeselare. A. zwalpte met haar voertuig over de weg en botste onder andere tegen signalisatie aan. Enkele getuigen konden haar doen stoppen. De vrouw stapte uit haar auto en ging haar woning binnen. Toen de politie ging aanbellen, deed ze wel open. Een ademanalyse bracht aan het licht dat ze 2,46 promille alcohol in het bloed had. Volgens haar advocaat kampte de vrouw op dat moment met persoonlijke problemen. Ze was haar man verloren en kon dat verlies niet verwerken. “Mijn cliënte beseft dat ze die dag zwaar in de fout is gegaan”, zegt de advocaat. “Na de feiten heeft ze zich laten opnemen om haar psychologische problemen aan te pakken."

De rechter sprak de vrouw vrij voor vluchtmisdrijf, maar veroordeelde haar wel voor het ongeval en de hoge intoxicatie. A. moet een effectieve boete van 1.400 euro betalen en mag anderhalve maand niet rijden. De rechter legde geen alcoholslot op. Als de vrouw haar rijbewijs terug wil, moet ze eerst medisch en psychologisch onderzocht worden.