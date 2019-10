Dronken man ligt te slapen in zijn wagen, midden op de openbare weg VHS

03 oktober 2019

19u08 0 Roeselare Bernard L. moet van de politierechter een jaar lang rijden met een alcoholslot in zijn wagen. Een tijd geleden werd hij in dronken toestand slapend aangetroffen in zijn wagen, in het midden van de weg.

De feiten gebeurden in de Herentalslaan in Roeselare. Een patrouille merkte er een auto op die stil stond in het midden van de straat. De bestuurder lag te slapen. Toen Bernard L. wakker was gemaakt, moest hij een alcoholtest afleggen. Die wees uit dat hij 2,35 pro mille alcohol in het bloed had. “Mijn cliënt was die dag naar zijn boekhouder geweest en nadien op café”, pleitte z’n advocaat. “Zijn rit naar huis duurde nadien maar luttele meters. Hij besefte dat hij eigenlijk niet in staat was om te rijden. Terwijl hij daar stil stond, viel hij in slaap. De politie trok onmiddellijk z’n rijbewijs in voor een periode van vijftien dagen.” De rechter gaf L. geen bijkomend rijverbod maar wel een boete van 1.600 euro. De man moet ook een alcoholslot installeren in zijn wagen. De kosten daarvoor mag hij in mindering brengen van de boete die hij moet betalen.