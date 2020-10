Dronken automobilist negeert stopbevel: “Dacht dat die zwaailichten en sirene niet voor mij bedoeld waren” VHS

08 oktober 2020

17u02 0 Roeselare Een vijftiger uit Roeselare heeft van de politierechter een maand rijverbod gekregen omdat hij zwaar onder invloed betrapt werd in het verkeer. Toen de politie hem aan de kant wilde zetten, reed hij gewoon door.

Na een nieuwjaarsreceptie waar hij meer dan een glas te veel dronk, stapte M.D. in zijn bedrijfsvoertuig. Enkele politiemensen in een anoniem voertuig waren daar getuige van en zagen hoe de vijftiger in een bedenkelijke toestand verkeerde. De man reed zwalpend weg en dus greep de politie onmiddellijk in. De sirene en zwaailichten van het anoniem voertuig werden aangezet maar de dronken bestuurder reed verder. Weinig later hield hij halt. De politie maakte daarvan gebruik om met hun voertuig naast dat van de vijftiger te gaan staan. Maar de man merkte dat niet eens op. Toen de agenten hem even later toch konden interpelleren, liet de automobilist 2,28 pro mille alcohol in het bloed optekenen. “Ik heb die zwaailichten en sirene wel opgemerkt maar dacht dat ze voor iemand anders bedoeld waren”, verklaarde hij. Z’n rijbewijs werd ter plaatse ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Onvoldoende, vond de rechter, die de man veroordeelde tot een rijverbod van één maand en een boete van 1.000 euro. Het negeren van het stopbevel leverde de Roeselarenaar nog eens 8 dagen rijverbod en een boete van 240 euro op.