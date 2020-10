Dringende rioolherstelling in Mariastraat CDR

13 oktober 2020

De Mariastraat wordt vanaf woensdag 14 oktober ter hoogte van huisnummer afgesloten voor een dringende rioolherstelling. De werken duren tot en met woensdag 21 oktober. Tijdens de werken zal het voor het plaatselijk verkeer toegelaten zijn om in beide richtingen te rijden. Om dit op een veilige manier te laten gebeuren, zal er een parkeerverbod gelden in de volledige straat. Doorgaans verkeer wordt omgeleid via de Beverse- en de Ardooisesteenweg.