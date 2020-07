Dringend gezocht: mannelijke hopplanten CDR

17 juli 2020

Hogeschool Vives campus Roeselare, het Rumbeekse onderzoekscentrum Inagro, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en de stad Poperinge bundelen de krachten om nieuwe Belgische hopvariëteiten te ontwikkelen om de toekomst van de Belgische hopteelt te verzekeren. Hiervoor zijn ze op zoek naar mannelijke hopplanten. Deze zijn in België vooral te vinden in hagen, bossen of bij particulieren in hun tuin. Grote verschil tussen mannelijke en vrouwelijke hopplanten is dat vrouwelijke planten bloeien in bellen, terwijl de mannelijke bloeiwijze bestaat uit lange, wijdvertakte trossen bloemetjes. Weet je zo’n mannelijke hopplant staan? Neem dan snel contact op via elien.rosseel@poperinge.be of op 0473/88.25.68, geef de exacte plaats door en stuur een foto van de plant. Misschien ligt jouw plant straks wel aan de basis van een nieuwe Belgische hopvariëteit.