Dringend gezocht: 35 verpleeg- en zorgkundigen voor bemanning schakelzorgcentrum in Ter Deeve LSI

02 april 2020

11u47

Bron: LSI 66 Roeselare De multidisciplinaire taskforce die volop bezig is met de oprichting van een schakelzorgcentrum in het leegstaande woon- en zorgcentrum Ter Deeve in Meulebeke is dringend op zoek naar 15 verpleegkundigen en 20 zorgkundigen. Die zijn nodig om het centrum te kunnen laten opstarten. Het centrum moet zowel corona- als niet-coronapatiënten uit de regio Roeselare, Izegem en Tielt opvangen die geen acute zorg meer nodig hebben maar toch nog niet naar huis kunnen.

Het schakelzorgcentrum in Ter Deeve moet de druk op de ziekenhuizen van Tielt, Izegem en Roeselare tijdens de coronacrisis verlichten. Herstellende coronapatiënten maar ook andere patiënten die geen acute zorg meer nodig hebben maar toch nog niet terug naar huis kunnen keren, zouden er terecht kunnen. In een eerste fase zijn 43 kamers ingericht in Ter Deeve. Die kunnen in samenwerking met Mivalti nog uitgebreid worden met 10 kamers in het voormalige kortverblijf Brevis van het Sint-Vincentiusrusthuis in de Bonestraat. “De praktische en logistieke taak is een huzarenstukje maar dat komt wel in orde”, aldus coördinator Tom Vanpoucke.

Van Roeselare tot Tielt

“Maar om klaar te zijn wanneer het centrum door de Vlaamse overheid wordt geactiveerd – mogelijk al vanaf volgende week - zijn dringend zo’n 15 verpleegkundigen en 20 zorgkundigen nodig. Die hopen we te vinden bij studenten verpleegkunde of wie zich aan het bijscholen is als verpleeg- of zorgkundige, zelfstandige thuiszorg- en thuisverplegingsdiensten, wie op vandaag deeltijds werkt en bereid is om bijkomende uren te presteren,… Iedere bijdrage is belangrijk. Op die manier kan Meulebeke als kleine gemeente een belangrijke rol spelen voor een ruime regio van 17 gemeenten, van Roeselare over Izegem tot in Tielt. Dat is ook het recruteringsgebied waar we op mikken.”

Kandidaten kunnen zich via tom.vanpoucke@meulebeke.be, griet.serroels@meulebeke.be of 051/48 61 93 melden.