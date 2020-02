Dringend een toilet nodig? Roeselaarse wc’s voortaan te vinden op de smartphone Sam Vanacker

24 februari 2020

11u38 0 Roeselare Het overkomt iedereen al eens: buitenshuis dringend op zoek moeten naar een toilet. Voortaan kan je in Roeselare via een app het dichtstbijzijnde toilet vinden.

De toiletten in Roeselare zijn opgenomen in de ‘Hoge Nood’-app, een applicatie die gratis te downloaden is via Google Play en de App Store. Tientallen Vlaamse steden en gemeenten tekenden al in op de app en dankzij de Roeselaarse werkgroep Toegankelijkheid zijn nu ook de Roeselaarse openbare toiletten er op terug te vinden. “Het lijkt misschien banaal, maar dat is het allerminst”, zegt schepen voor Toegankelijkheid Griet Coppé (CD&V). “Voor bepaalde oudere mensen, voor mensen met een darmaandoening, een stoma of voor gezinnen op zoek naar een verzorgingstafel kan de nood aan een toilet wel degelijk heel erg hoog zijn. Om de toiletten in kaart te brengen, werken we samen met Hoge Nood en elke toiletlocatie in de app werd ook gecheckt. Voorlopig staat de teller in Roeselare nu op 24 toiletten, al hopen we dat ook horeca en handelszaken intekenen. De app laat overigens niet alleen de route naar het dichtstbijzijnde toilet zien, maar geeft ook de voorzieningen, de eventuele kostprijs en de openingsuren weer. Nadien kunnen gebruikers zelfs een review schrijven over het toilet.”