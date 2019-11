Drifter Poco Loco: “Schuldig? Ja, maar toch vraag ik de vrijspraak” Hans Verbeke

18 november 2019

11u24 8 Roeselare Thomas T., een 29-jarige marktkramer uit Roeselare, geeft toe dat hij met zijn paarse Porsche GT3 ging driften aan het station. “Maar het valt niet te bewijzen dat mijn cliënt achter het stuur zat in het filmpje waarop zijn Porsche driftend te zien was op de rotonde van Poco Loco”, zegt zijn advocaat. “Het enige dat hem in beide dossiers kan aangewreven worden, is dat hij zijn richtingaanwijzer niet gebruikte toen hij de rotonde aan het station verliet.”

Rugproblemen hielden Thomas T. maandag weg van de politierechtbank, hoewel hij daar nochtans uitdrukkelijk werd verwacht. “Volgens het doktersattest mag uw cliënt zijn woning wel degelijk verlaten”, merkte de politierechter op. De advocaat van T. wou er niet verder op ingaan. “Ik kan alleen kwijt dat mijn cliënt zijn verantwoordelijkheid wil nemen.” Waarom T. dan niet aanwezig was om zich te verantwoorden, bleef onduidelijk.

Auto’s worden al eens uitgeleend

Net als in de twee andere dossiers waarbij eigenaars van driftende auto’s terechtstaan in de Kortrijkse politierechtbank, vraagt ook de advocaat van Thomas T. de vrijspraak. “Omdat het openbaar ministerie niet aangeeft op welke dag de feiten op de rotonde van Poco Loco gebeurd zijn, is het voor ons onmogelijk te zeggen wie dan achter het stuur zat”, zegt advocaat Antoine Van Eeckhout. “Mijn cliënt bezit verschillende wagens en is een echte autoliefhebber, net als zijn vrienden. Soms lenen ze hun auto’s eens uit aan elkaar.” De openbare aanklager geloofde er niks van. “Het lijkt me onwaarschijnlijk dat je als eigenaar van zo’n dure auto niet weet wie ermee rijdt.”

Mijn cliënt werd uitgedaagd om te driften en heeft zich laten verleiden Antoine Van Eeckhout

Wie daagde wie uit?

T. stond ook terecht voor driften aan het station van Roeselare op 10 juni. “Onbegrijpelijk”, vindt het openbaar ministerie. “Na alle heisa die er geweest is rond de beruchte filmpjes zou je verwachten dat de beklaagde zich koest houdt. Maar samen met de bestuurder van een BMW drifte hij enkele rondjes op de rotonde aan het station. Hij bracht daarbij een voetganger in gevaar. De bestuurder van de BMW identificeerde hem en nadien gaf T. de feiten ook toe.” De advocaat van Thomas T. erkende de feiten. “Toch vraag ik de vrijspraak. Hoewel het om een ongepaste rijstijl gaat die niemand kan goedkeuren, is driften niet opgenomen in de wegcode. Dus kan het ook niet bestraft worden. Dat een voetganger in gevaar werd gebracht, klopt niet. Dat blijkt ook uit camerabeelden. Daarnaast klopt het ook niet dat mijn cliënt de bestuurder van de BMW heeft uitgedaagd om te driften. Het was net omgekeerd. Thomas T. werd uitgedaagd en heeft zich laten verleiden. Het enige waar we niet om heen kunnen, is dat hij zijn richtingaanwijzer niet heeft gebruikt toen hij na het driften de rotonde weer verliet. Alleen daarvoor kan hij veroordeeld worden.”

Stapvoets driften

Volgens de advocaat beseft Thomas T. dat driften niet gepast is op de openbare weg. “Daarom heeft hij zich ook voorgenomen het alleen nog op het circuit te doen, wat hij trouwens al vaker heeft gedaan. Mijn cliënt brengt niemand in gevaar. Driften gebeurt stapvoets en is een rijtechniek die hij perfect beheerst, alleen is het ongepast op de openbare weg.” Het openbaar ministerie verwees naar de verklaring die T. aflegde nadat hij geïnterpelleerd werd over het driften aan het station. “Hij verklaarde dat hij besefte dat driften gevaarlijk was en beloofde het niet meer te doen. Daarmee geeft hij onrechtstreeks aan dat het niet meer de eerste keer was. Alleen een zwaar rijverbod, gekoppeld aan het afleggen van het theoretisch en praktisch rijexamen, plus geneeskundige en psychologische proeven is hier op zijn plaats. Van een hoge boete zal de man toch niet wakker liggen.” Vonnis op 2 december.