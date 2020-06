Driften met quad op rotonde loopt verkeerd af: twee geparkeerde voertuigen geraakt VHS

26 juni 2020

18u18 6 Roeselare Dylan V. heeft van de politierechter dertig dagen rijverbod en een boete van 1.240 euro gekregen omdat hij twee keer betrapt werd op driften. Eén keer verloor hij de controle over zijn quad en knalde hij tegen twee geparkeerde auto’s.

De eerste feiten deden zich voor op 28 april 2019 in Roeselare. Dylan V. was op een rotonde aan het driften met zijn quad. Hij hield daardoor het verkeer op. De chauffeur van een lijnbus probeerde toch de rotonde op te rijden, maar moest plots in de remmen omdat V. was geslipt met zijn quad. Nog geen drie maanden later werd de jongeman weer betrapt, op dezelfde rotonde. Toen liep het goed verkeerd: V. verloor de controle over zijn motor en reed twee geparkeerde auto’s aan. Hij bleek ook onder invloed. “Hij is dom geweest, maar heeft zijn lesje geleerd”, sprak zijn advocaat. “De quad is trouwens verkocht.”