Drie weekends lang winterse vertellingen

21 november 2019

Gedurende drie opeenvolgende weekends, van 13 tot 29 december, sneeuwt het kerstverhalen in Roeselare. Professionele vertellers en gelegenheidsvertellers brengen je één uur lang in betovering en voeren je mee naar winterse taferelen op unieke locaties in onze stad. Zo kan je in de Protestantse kerk gaan luisteren naar sagen en legenden, het levensverhaal van wereldkampioen Marcel Kint in KOERS, oude Vlaamse vertelsels in de kapel van de Grauwe Zusters,… Iedereen kan het aanbod gratis bijwonen, maar je moet je wel inschrijven. Dat kan vanaf 2 december online of via het toeristisch onthaal via 051/26.24.00 of visit@roeselare.be. Het volledige aanbod is te vinden op www.visitroeselare.be.