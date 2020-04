Drie sterfgevallen in rusthuizen Motena door corona CDR

10 april 2020

Eerder deze week maakte Motena bekend dat ongeveer 5% van de bewoners in WZC De Zilverberg en 25% procent van de bewoners in WZC Ter Berken besmet zijn met Covid-19. In Sint Henricus en De Waterdam zijn er momenteel geen besmettingen. Nu maakt Motena ook bekend dat er de voorbije dagen en weken ook drie bewoners stierven aan de gevolgen van een COVID-19-besmetting. “Ook in de thuiszorg stellen we een aantal besmettingen en overlijdens vast bij klanten, hoewel de oorsprong van de problematiek niet altijd eenduidig te achterhalen is. We spreken immers meestal over complexe zorgsituaties waar verschillende zorgverleners aan huis komen. Zowel in onze woonzorgcentra als bij onze thuiszorgdiensten worden gedisciplineerd alle beschermingsmaatregelen toegepast”, aldus voorzitter Bart Wenes.