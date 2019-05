Drie Roeselaarse scholen sluiten scholenband met scholen in Benin CDR

28 mei 2019

Roeselare heeft sinds 2010 een stedenband met Dogbo, een stad in het West-Afrikaanse land Benin. Die band krijgt nu een nieuwe dimensie. “Als stadsbestuur zetten we vooral in op de geboorteregistratie in Benin. Kinderen hebben papieren nodig voor een mooie toekomst”, zegt schepen Henk Kindt (Sp.a en de Vernieuwers). “Maar in oktober gingen kleuterjuffen Elly Verbeure van GO! basisschool De Plataan, Petra Plettinck van De Octopus van Rita Uijttenhove van de vrije Spanjeschool/De Tassche naar Dogbo. Ze wilden zien hoe de kinderen er leefden en school liepen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een netoverschrijdende scholenband, die we met de stad financieel ondersteunen. De Plataan, De Octopus en Spanjeschool/De Tassche gaan samenwerken met drie scholen in Dogbo.” Vanaf september wordt de scholenband geconcretiseerd.