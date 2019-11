Drie Roeselaarse dj’s in Belgian DJ Top 100 van Red Bull Elektropedia Awards CDR

14 november 2019

13u17 0

27.478 mensen brachten de voorbije weken hun stem uit voor de van Red Bull Elektropedia Awards. Ze kozen onder meer de beste artiest, het beste album, debeste producer en de beste video maar stemden ook voor de Belgian DJ Top 100. In die lijst duiken drie Roeselaarse dj’s op. Op de 30e plaats prijkt Jazzdee, Blvckprint veroverde de 36e plaats en SNS claimde de 95e plaats. Blvckprint, in het echte leven Tom Vansteeland, is alvast in de wolken. “Na een heel druk jaar waarin ik onder meer voor de eerste keer op Tomorrowland mocht draaien, in Egypte aan de bak mocht en te horen kreeg dat mijn tracks werden gespeeld door niemand minder dan David Guetta, Steve Aoki en Tiesto gespeeld worden is het fantastisch dat ik nu ook nog de 36e plaats in de Belgian DJ Top 100 mag inpalmen”, reageert hij. “In 2017 kwam ik voor de eerste maal binnen op plaats 92, vorig jaar was ik enorm blij dat ik steeg naar plaats 79. Gisteren zat ik thuis de show te volgen. Ik zag legendes als Yves Deruyter en Netsky maar hoorde mijn naam niet. De moed akte in m’n schoenen tot plots. Blvckprint is niet minder dan 43 plaatsen gestegen. Een fantastisch resultaat en, samen met een druk eindejaarsschema, de beste manier om m’n jaar af te sluiten.”