Drie ondernemers bieden samen Vaderbox aan met ontbijt, scheerbeurt en bril Sam Vanacker

26 mei 2020

12u54 7 Roeselare Bar Julien, barbershop Mr. Steve en optiek Lunette bundelen de krachten naar aanleiding van Vaderdag. De drie Roeselaarse ondernemers lanceren samen een geschenkpakket waarbij een ontbijt gecombineerd wordt met een bon voor een bril en een scheer- of knipbeurt.

“Creatief blijven en solidair zijn, is belangrijk in deze onzekere tijden”, zegt Thibaut Debucquoy van Optiek Lunette. “Met Yarmo Muller van Bar Julien werkten we eerder dit jaar al samen voor een ijsjesactie en nu springt ook Steve Desseyn van Mr. Steve mee op de kar met een unieke actie voor Vaderdag. We vullen elk vanuit ons eigen aanbod samen zeshonderd Vaderdagboxen. Die zijn online te bestellen en worden gratis aan huis geleverd binnen een straal van tien kilometer.”

In de box zit een ontbijt met een extraatje van Yarmo Muller van Bar Julien, terwijl er van Optiek Lunette een geschenkbon voor een (zonne)bril bij zit. Mr. Steve levert dan weer een bon voor een knip- of scheerbeurt. “Er zijn verschillende formules mogelijk en de box kan naar keuze samengesteld worden”, geeft Steve nog mee. “Pittig extraatje is dat er in negen willekeurig gekozen geschenkboxen een waardebon van vijftig euro verstopt zal zitten. Negen gelukkige papa’s krijgen er dus gratis een mooi cadeau bovenop.”

De Vaderdagbox van Bar Julien, Optiek Lunette en Mr. Steve is online te bestellen op www.barjulien.be. Als je via de webshop als leveringsdatum zondag 14 juni kiest, krijg je alle beschikbare Vaderdagformules te zien. Bestellingen telefonisch of via mail doorgeven kan ook.